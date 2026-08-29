Pasada la medianoche de hoy, a las 00:40, por requerimiento del SAE-911, numerarios de la Comisaría Sexta llegaron hasta la avenida Ojo de Agua, entre avenida Los Inmigrantes y calle Zupay, donde se produjo un siniestro vial.

Bautista Santiago Mamani (19), circulaba en una motocicleta Yamaha YBR 125 cc., y por razones que se tratan de establecer, perdió el control del rodado y chocó contra un poste del alumbrado público, sufriendo lesiones que demandaron que fuera asistido por personal médico del SAME, quien lo trasladó al Hospital San Juan Bautista.

Finalmente, intervinieron Peritos de la Dirección General de Criminalística y Sumariantes de la Unidad Judicial N° 6 para labrar las actuaciones de rigor, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.