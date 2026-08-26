🏟️ Una jornada histórica y llena de emoción se vivió en Villa Cubas, donde el club abrió sus puertas para compartir su aniversario junto a los vecinos del barrio, socios, familias e hinchas que se acercaron a disfrutar de un hermoso encuentro.

❤️ Fue mucho más que un festejo: fue una verdadera reunión familiar, con vecinos contentos, recuerdos, abrazos y el orgullo de ser parte de la historia de una institución tan querida.

🎤 Catamarca Despierta estuvo presente y transmitió en vivo, llevando a nuestros seguidores cada momento de esta celebración.

También tuvimos la oportunidad de entrevistar al presidente del club, quien destacó la importancia de generar este tipo de encuentros y dejó una frase que resume el espíritu de la jornada:

👉 “El club es de ellos”.

Una definición que refleja la importancia de que Villa Cubas vuelva a ser un punto de encuentro para sus vecinos e hinchas.

👏 Durante la jornada se pudo ver a muchas familias disfrutando y agradeciendo este tipo de iniciativas que permiten volver a encontrarse, compartir y fortalecer el vínculo entre el club y su comunidad.

🔴⚪ Villa Cubas está de fiesta, y Catamarca Despierta te lo mostró en vivo.

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