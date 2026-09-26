La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tomó distancia del presidente Javier Milei al referirse a la condena de cuatro integrantes de un equipo periodístico que realizó entrevistas y filmaciones en una comunidad originaria de Formosa.

Los periodistas fueron condenados a cinco días de arresto, una pena que puede ser reemplazada por una multa de $282.550 para cada uno. El fallo consideró que habían desarrollado su actividad sin la autorización previa exigida y que no contaban con un carnet para ejercer el periodismo.

Milei había celebrado la sentencia y cuestionado públicamente a los periodistas. Bullrich, en cambio, apuntó contra el gobernador formoseño Gildo Insfrán y defendió el ejercicio de la prensa.

“En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto”, escribió la senadora en su cuenta de X. Luego agregó: “¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? La libertad de prensa se respeta”.

El episodio se originó en una cobertura realizada en septiembre de 2025 para “Hambre de Futuro”, un proyecto de La Nación, en la comunidad originaria San José, ubicada en la zona de Las Lomitas.

La resolución judicial fue cuestionada también por FOPEA, que rechazó la condena y advirtió sobre la criminalización de la labor periodística. La organización sostuvo que el ejercicio del periodismo no puede quedar condicionado por exigencias administrativas utilizadas como barreras para realizar coberturas.