Franco Colapinto recibió una sanción de cinco puestos en la grilla de largada de su próxima carrera de Fórmula 1 luego del accidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El piloto argentino chocó contra su compañero de equipo, Pierre Gasly, durante la primera curva de la vuelta 35, después de la reanudación de la carrera. El impacto provocó que Gasly chocara posteriormente contra Lando Norris, por lo que los tres pilotos quedaron fuera de competencia.

Los comisarios de la FIA analizaron las imágenes, los tiempos y las cámaras a bordo de los autos. Según su resolución, Colapinto frenó demasiado tarde y entró a la curva a una velocidad que no le permitió controlar el vehículo. Por ese motivo, determinaron que tuvo “toda o la mayor parte de la responsabilidad por la colisión”.

La sanción habitual por provocar una colisión es de 10 segundos, pero como Colapinto abandonó la carrera, no pudo cumplirla. Por ese motivo, la penalización fue convertida en la pérdida de cinco posiciones para la próxima competencia.

La sanción se aplicará en el próximo Gran Premio, que será el de Baréin, aunque la carrera se disputará excepcionalmente en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, el domingo 4 de octubre.

Tras el accidente, Colapinto asumió la responsabilidad y pidió disculpas al equipo, a Gasly y a Norris. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada”, explicó el argentino, quien calificó lo ocurrido como “un error grande y grave”.