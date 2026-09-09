La Municipalidad de la Capital avanza en el fortalecimiento del Instituto Municipal de Emprendedores a través de nuevas herramientas de financiamiento y capacitación destinadas a vecinos y vecinas que buscan iniciar o consolidar sus emprendimientos.

En este marco, se anunció la articulación con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Colegio de Abogados y el Colegio de Escribanos, instituciones que brindarán asesoramiento y capacitaciones para acompañar a los emprendedores en distintos aspectos vinculados al desarrollo de sus proyectos.

Durante la presentación, se destacó que el objetivo es que quienes accedan a las nuevas líneas de crédito no solo cuenten con financiamiento, sino también con herramientas que les permitan sostener sus emprendimientos en el tiempo.

El intendente de la Capital valoró especialmente el aporte de las instituciones profesionales y explicó que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas trabajará sobre cuestiones contables, costos, beneficios y proyecciones económicas, mientras que el Colegio de Abogados y el Colegio de Escribanos brindarán asesoramiento jurídico y notarial.

Además, se resaltó la importancia del asociativismo y la posibilidad de que los emprendedores puedan vincularse y asociarse entre sí para potenciar sus actividades.

La iniciativa también contempla un convenio con la Caja de Crédito Municipal, cuyos representantes participaron de la actividad. El objetivo es generar una herramienta integral que combine financiamiento con capacitación y asesoramiento profesional.

En relación con el Instituto Municipal de Emprendedores, el jefe comunal adelantó que próximamente se anunciarán nuevas líneas de financiación. Recordó que en la convocatoria anterior hubo una importante demanda y que, ante la cantidad de vecinos interesados, se decidió reforzar el acompañamiento previo.

“Hay muchos vecinos y vecinas que tienen un talento, que tienen una idea y que quieren emprender, necesitan un poco de financiamiento, pero la idea ahora es proveerles un poco más de capacitación para que les vaya mejor, para que sea sustentable su negocio”, señaló.

Desde el Municipio indicaron que próximamente se informarán a la comunidad las fechas y modalidades de las capacitaciones que estarán disponibles para los emprendedores.