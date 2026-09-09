El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, se refirió a distintas problemáticas que atraviesan a los vecinos de la ciudad y defendió las políticas municipales destinadas a acompañar a emprendedores y familias endeudadas. Además, cuestionó al Gobierno nacional por el impacto de la eliminación de subsidios, la falta de obra pública y el deterioro de distintos sectores de la economía.

En primer lugar, Saadi destacó el trabajo que lleva adelante el Instituto Municipal de Emprendedores y explicó que, además del financiamiento, se busca brindar capacitación a quienes quieran iniciar o fortalecer un proyecto.

“Hay emprendedores con mucha experiencia que directamente van a la financiación, y también hay emprendedores que necesitan una capacitación mínima previa”, explicó. En ese sentido, mencionó la importancia de conocer aspectos vinculados con la regularización, el análisis de costos y cuestiones jurídicas y notariales.

El intendente remarcó que el pedido de capacitación surgió de los propios emprendedores y sostuvo que el municipio pretende “apostar fuertemente al emprendedorismo”.

También anticipó que próximamente se anunciarán nuevas líneas de financiamiento. En relación con la convocatoria anterior, reveló que la demanda superó ampliamente las previsiones: “Teníamos para financiar cerca de mil emprendedores y se han presentado más de 8 mil carpetas”.

Sobre esas solicitudes, aseguró que continúan siendo analizadas y que se buscará avanzar con el financiamiento a medida que estén disponibles los fondos.

Preocupación por el endeudamiento de las familias

Otro de los temas abordados fue el creciente endeudamiento de los vecinos. Saadi señaló que se trata de una problemática que viene siendo advertida desde hace varios meses y que no se limita a las entidades financieras.

“Uno de los grandes problemas que está pasando en muchos de los barrios es el endeudamiento con el usurero de barrio que cobra un interés absolutamente desproporcionado”, afirmó.

En ese marco, destacó el trabajo de la Caja de Crédito Municipal y adelantó que el municipio analiza acompañar un proyecto del concejal Gustavo Orsi para ayudar a las familias a salir de situaciones de endeudamiento.

“Es una situación compleja y hay que estar muy atentos, porque la gente no la está pasando bien con eso”, manifestó.

Feriantes de Plaza 25 de Mayo

Saadi también respondió a las críticas de sectores de la oposición respecto de la presencia de feriantes en la Plaza 25 de Mayo. Explicó que la intención original del municipio era que ese espacio estuviera destinado principalmente a artesanos y que se está trabajando en una regulación mediante ordenanza.

El jefe comunal recordó además la experiencia de los feriantes de la Plaza Virgen del Valle y defendió la decisión de crear un espacio específico en el parque Adán Quiroga.

“Yo no soy de la idea de echar a los feriantes mediante la policía o con topadoras que destruyen todo”, sostuvo, y agregó que la intención es encontrar una solución que permita tanto a los vendedores desarrollar su actividad como a los vecinos disfrutar de los espacios verdes.

Críticas por las tarifas y el impacto económico

Uno de los tramos más críticos de la entrevista estuvo vinculado al aumento de las tarifas eléctricas. Saadi rechazó que el municipio sea responsable de los incrementos y afirmó que el aumento se relaciona con la eliminación de los subsidios nacionales.

“Yo no saqué un impuesto o una tasa de la luz. Fue la eliminación de los subsidios por parte del Gobierno nacional”, remarcó.

En esa línea, sostuvo que el costo de la energía afecta especialmente a sectores como el comercio y la industria. También cuestionó el aumento de los alquileres y el impacto de las compras por internet sobre los comercios locales.

Saadi destacó que el municipio mantiene excepciones en la tasa de higiene y seguridad para nuevos comercios y emprendimientos, mientras que aseguró que las tasas vinculadas a la actividad industrial permanecen sin aumentos desde su llegada a la gestión.

Obra pública: cuestionó la falta de fondos nacionales

El intendente también cuestionó al Gobierno nacional por la paralización de obras y puso como ejemplo un proyecto de urbanización de unos 400 terrenos destinado, entre otros sectores, a familias del Gauchito Gil.

Según explicó, la obra contemplaba la instalación de agua, cloacas y electricidad y se realizaba mediante un convenio entre Nación y municipio. “El municipio puso todo lo que había que poner, llegamos al 40% y la Nación no puso nada”, afirmó.

Saadi sostuvo que la situación genera una contradicción porque, pese a que el municipio tendría voluntad de continuar la obra, el convenio con Nación permanece vigente y dificulta avanzar con los trabajos.

“Nos tuvimos que hacer cargo de la obra pública”, cuestionó.

Además, señaló que la Provincia comenzó a afrontar obras sobre rutas nacionales y mencionó también los gastos que el municipio debe asumir en medicamentos para adultos mayores ante problemas de cobertura del PAMI.

Finalmente, el intendente amplió sus críticas hacia las políticas nacionales y enumeró dificultades que, según su visión, atraviesan a la industria, las universidades, el comercio y otros sectores de la economía.

“Veo que el problema es de la Nación”, concluyó.