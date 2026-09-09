🏠 Una vivienda del barrio **Valle Chico**, que permanecía desocupada desde 2023, fue recuperada por el **Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)** y recientemente asignada a una nueva familia catamarqueña.

La recuperación se produjo luego de un proceso de **investigación y control habitacional**, mediante el cual el organismo detectó irregularidades relacionadas con la adjudicación del inmueble y avanzó con la correspondiente desadjudicación.

Durante la entrega estuvo presente **Mauricio Varela, director de Adjudicaciones y Control Habitacional del IPV**, quien acompañó a la familia en este importante momento.

Desde el organismo remarcaron la necesidad de mantener controles sobre las viviendas otorgadas por el Estado, para garantizar que **cumplan con su verdadero objetivo: convertirse en un hogar para familias que necesitan una solución habitacional.**

De esta manera, una casa que llevaba años sin ser utilizada vuelve a tener vida y, sobre todo, vuelve a cumplir con su función social. ❤️🏠

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