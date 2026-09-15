Finalizó la audiencia de conciliación por el amparo presentado por vecinos de la Capital contra el cobro de la tasa de ocupación del espacio aéreo que la empresa de energía traslada a las facturas de los usuarios.

Al término de la audiencia, el abogado Alfredo Marchioli, junto al doctor Fernando Navarro, explicó que no se alcanzó un acuerdo con la empresa y cuestionó los argumentos utilizados para justificar que el costo sea afrontado por los vecinos.

Según explicó Marchioli, la tasa corresponde a la ocupación del espacio aéreo que realiza la empresa mediante postes y tendidos eléctricos para desarrollar su actividad comercial. En ese sentido, sostuvo que se trata de un costo propio de la actividad empresarial y que no existe una norma que habilite a trasladarlo directamente a los usuarios.

“Nosotros no estamos cuestionando la ordenanza municipal ni el derecho del municipio de cobrar una tasa por un servicio que presta a la empresa de energía. Estamos cuestionando la conducta de la empresa, que en vez de pagar ella esa tasa la traslada a los vecinos”, señaló.

Durante la audiencia también se planteó que el monto representa aproximadamente un 6% más IVA, lo que llevaría el impacto final a alrededor del 7,1 o 7,2%. Los representantes de los vecinos cuestionaron además que se aplique IVA sobre una tasa municipal.

“Si es un monto ínfimo, ¿por qué se lo trasladan al vecino y no lo paga la empresa?”, plantearon, al considerar que el argumento del bajo impacto económico no justifica que sean los usuarios quienes deban asumirlo.

Por otra parte, la empresa habría planteado la posibilidad de incorporar al municipio a la instancia judicial. Sin embargo, los representantes de los vecinos rechazaron esa alternativa al sostener que el municipio no es parte del conflicto que se cuestiona en el amparo.

En la audiencia también se abordó una resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo mediante la cual se habría autorizado a la empresa a realizar el cobro. Ante esta situación, la Justicia dispuso el traslado de las actuaciones al organismo para que se expida al respecto.

Los abogados destacaron además la participación de los vecinos, aunque señalaron que no todos tuvieron la posibilidad de expresarse durante la audiencia. Una vez finalizada la instancia, algunos usuarios pudieron transmitir directamente a los representantes de la empresa su malestar por el cobro.

Ahora, la Justicia deberá analizar los argumentos expuestos durante la audiencia y determinar los próximos pasos en el marco del amparo. Desde la representación de los vecinos esperan que el tribunal avance sobre la legalidad del traslado de este concepto a las facturas de energía.