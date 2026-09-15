La querella consideró prematuro el pedido de inimputabilidad presentado por la defensa oficial de Joaquín Tula, acusado por el matricidio de Norma Tula, y sostuvo que todavía restan producir pruebas clave para determinar cuál era el estado del joven al momento del hecho.

El doctor Diego Quinteros Martínez explicó que fueron notificados sobre el planteo de la defensa y que solicitaron que se profundice la investigación antes de adoptar una decisión. En ese sentido, señaló que el informe de la junta interdisciplinaria no sería suficiente por sí solo para fundamentar un eventual sobreseimiento.

El abogado remarcó que resulta necesario establecer si Joaquín comprendía sus actos al momento del hecho, más allá de su estado actual. También pidió analizar otros elementos incorporados al expediente, entre ellos testimonios y la información que pueda surgir de la pericia del teléfono celular.

En particular, Quinteros Martínez destacó la importancia de conocer con quién se comunicó Joaquín antes y durante el hecho, qué expresaba en redes sociales y cuál era su relación y percepción respecto de su madre.

Asimismo, mencionó que existen testimonios que deben ser valorados en conjunto. Como ejemplo, señaló que el día previo al crimen, ante la pregunta de un testigo sobre qué le ocurría, Joaquín habría respondido: “Ya se van a enterar”.

“No podemos tomar solamente un elemento para tomar decisiones en cuanto a un sobreseimiento”, sostuvo el abogado, quien recordó además que, según antecedentes de la Corte de Catamarca, para determinar la inimputabilidad debe analizarse “el antes, el durante y el posterior” al hecho.

Ahora, tras la contestación de la querella, se espera la intervención de la Fiscalía y posteriormente la resolución que deberá adoptar el juez de Garantías.