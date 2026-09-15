En el marco de los festejos por el 393° aniversario del departamento Pomán, el gobernador Raúl Jalil y el intendente Francisco Gordillo dejaron inauguradas las obras del nuevo edificio para el Jardín de Infantes Eva Perón y el nuevo Punto Digital.

Coincidiendo con las celebraciones departamental, el establecimiento para los más pequeños cumplió este 15 de septiembre 25 años de vida y la comunidad educativa pudo celebrarlo con la inauguración del nuevo edificio que cuenta con salas para los alumnos de 2 a 5 años que asisten, baños, espacios recreativos, entre otros.

Por otro lado, también quedó inaugurado un nuevo Punto Digital, un espacio destinado principalmente a niños y adolescentes, que permitirá acceder a herramientas tecnológicas y desarrollar conocimientos vinculados a la computación y el mundo digital. Además, el lugar cuenta con un microcine y sala de juegos para los más pequeños.

Acompañaron las actividades la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; la senadora Carolina Casas; el secretario de Coordinación y Gobierno, Leandro Quiroga Barros, entre otras autoridades.