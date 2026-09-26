Un joven de 19 años fue detenido en La Matanza, acusado de atropellar con su motocicleta a una mujer de 67 años y escapar del lugar. La víctima, Raquel Isabel Ferreira, fue trasladada al Hospital Balestrini y murió al día siguiente.

El hecho ocurrió el 21 de septiembre, minutos antes de las 19.40, en el cruce de Thames y Guido Spano. Ferreira sufrió un fuerte golpe en la cabeza y debió ser operada por un hematoma craneal.

La investigación avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas, que permitieron reconstruir el recorrido de la motocicleta y localizar al sospechoso.

Finalmente, la Fiscalía ordenó un allanamiento en una vivienda de Morón, donde fue detenido Ignacio Roa y se secuestró la moto que habría utilizado. También fueron incautados un casco, ropa, un teléfono celular y su registro de conducir.

El joven quedó a disposición de la Justicia e imputado por homicidio culposo agravado. La investigación está a cargo del fiscal Matías Marando, de la UFI 12 de La Matanza.