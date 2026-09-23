La diputada provincial Natalia Saseta se refirió al debate en torno al funcionamiento de la Cámara de Diputados, la responsabilidad de los legisladores para garantizar el quórum y el tratamiento de los proyectos impulsados por la oposición.

En relación con la próxima sesión, Saseta señaló que los legisladores se encuentran analizando los proyectos incluidos en el orden del día y planteó la posibilidad de que algunos regresen a comisión para ser revisados y modificados.

“Estuvimos analizando un par de proyectos que están en el orden del día y hay que hacer algunas reformas y modificaciones. Estamos hablando con los diferentes bloques para que vuelvan a comisión y poder trabajarlos mejor”, explicó.

El debate por el quórum

Consultada sobre la discusión respecto de quién tiene la responsabilidad de garantizar el quórum, la legisladora distinguió entre el aspecto legal y el político.

“Legalmente, el quórum corresponde a todos los diputados que pertenecemos al cuerpo”, sostuvo. Sin embargo, consideró que políticamente el debate adquiere otra dimensión debido a que el oficialismo cuenta con mayoría parlamentaria y, según afirmó, tiene mayor capacidad para impulsar el tratamiento de iniciativas.

En ese sentido, cuestionó las dificultades que, según indicó, atraviesan los proyectos presentados por los bloques opositores.

“Nosotros presentamos proyectos, pero hay muy pocas chances de sacar ese proyecto si no tiene asignado un presupuesto. O se presenta uno igual desde el oficialismo para sacarlo en conjunto, o presentan otro y sale solamente el proyecto del oficialismo”, manifestó.

Saseta sostuvo que, frente a este escenario, la oposición debe mantener la representación obtenida en las elecciones y expresar sus posiciones dentro del recinto.

El PRO y los posibles armados opositores

Por otra parte, la diputada fue consultada sobre las reuniones que distintos referentes políticos vienen manteniendo de cara a posibles acuerdos electorales, entre ellos los diputados Tiago Puente y Javier Galán.

Saseta explicó que el PRO también desarrolla conversaciones y reuniones tanto en Catamarca como en Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer su estructura política.

Según explicó, la intención es encontrar referentes locales, capacitarlos y fortalecer sus capacidades para que puedan encabezar propuestas políticas en sus respectivas localidades.

“Tenemos que aunar criterios de qué Catamarca queremos”

Al analizar el escenario opositor, Saseta sostuvo que las distintas fuerzas deberían buscar puntos de coincidencia y evitar que las diferencias internas impidan construir una alternativa electoral.

“Coincido con el diputado Tiago, que es con todos. La oposición, los catamarqueños lo mostraron en las últimas elecciones, la oposición, toda la oposición enfrentada a Raúl Jalil, al gobierno hoy del oficialismo, lo vencía”, afirmó.

En esa línea, planteó la necesidad de construir una propuesta común antes de definir nombres o candidaturas.

“Creo que tenemos que aunar criterios de qué Catamarca queremos y después sentarnos a charlar”, expresó.

La Libertad de Avanza, otro actor del escenario opositor

Finalmente, al ser consultada sobre si La Libertad Avanza quedaría fuera de estos posibles acuerdos, Saseta descartó esa posibilidad y consideró que el espacio continúa siendo un actor relevante.

“No creo que quede fuera. De hecho, es un gran actor y además no tenemos que olvidarnos de que ellos son representantes de Javier, del Presidente”, afirmó.

De esta manera, la diputada del PRO planteó un escenario en el que las distintas fuerzas opositoras mantienen conversaciones y analizan posibles acuerdos, aunque sin definiciones concretas sobre una eventual conformación electoral.