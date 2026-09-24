La localidad de Icaño es desde hoy hasta el sábado es la sede de las VII ovinpiadas argentinas y las I sudamericanas, en un evento que reúne a escuelas agrotécnicas de distintos puntos del país, delegaciones de Sudamérica y una de Francia que participan de un encuentro con foco en la producción ovina.

El intendente de Icaño, Franco Carletta, cómo anfitrión del encuentro que se realiza en el Polideportivo Municipal les dió la bienvenida a las delegaciones visitantes.

Además de la competencia entre las 28 escuelas finalistas que compiten por la Copa Challenger, la convocatoria reunirá en el Polideportivo Municipal lo mejor de la producción ovina del País, en un eventos que conjuga educación, innovación, intercambio y tradición. De esa manera se desarrollarán charlas técnicas, inseminación, catas, a cargos de destacados profesionales de la temática.

Acompañaron al jefe comunal la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, y los diputados María Argerich y Exequiel Moreno, el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, los intendentes de Los Altos, Raúl Barot; de Paclín, Eduardo Menecier, de Santa Rosa, Mario Paéz, de Fray Mamerto Esquiú, Alejandra Benavidez; el secretario de Asuntos Municipales, Nicolás Verón, entre otros funcionarios provinciales.

Entre los visitantes, fueron muy emotivas las palabras de José Luis Roberi, de la Escuela de Ovejeria y uno de los impulsores del evento, quien agradeció a la organización y el esfuerzo para llegar a esta instancia.

Por su parte, tanto Fedeli como Castro destacaron el trabajo conjunto de las distintas áreas de gobierno y acercaron el saludo y el compromiso del gobernador Raúl Jalil para seguir acompañando este tipo de actividades.

La emotiva inauguración, presidida por la imagen de la Virgen del Valle, cuyo párroco presbítero Esteban Chaile bendijo a todos las delegaciones, contó con la participación de escuelas del departamento, artistas locales y la comunidad que celebran este histórico encuentro.