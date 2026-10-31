El letrado Marcos Neironi aseguró que en la causa figuran testigos que declararon haber visto viva a la víctima el 9 de octubre casi a la misma hora en la que su clienta, una de las acusadas del asesinato, estaba en la ciudad de Sauce.

En diálogo con el canal TN, el letrado sostuvo que su clienta es inocente y que la mujer continúa imputada por homicidio simple en carácter de coautora material. En ese sentido, indicó que su estrategia de defensa apunta a construir una teoría del caso con pruebas e indicios que, a su criterio, descarten su participación en el hecho.

En ese sentido, el defensor afirmó que Leguizamón estuvo junto con su pareja y uno de sus hijos en la ciudad de Sauce el 9 de octubre y que ese mismo día -según declararon dos testigos en la causa- Nancy supuestamente fue vista con vida casi a la misma hora.

“Si Nancy estaba viva a las tres de la tarde, que la vieron dos testigos, y mis clientes estaban a las 13.40 en Sauce, no tienen absolutamente nada que ver con esto”, dijo el abogado.

Consultado sobre la identidad de esos testigos, Neironi evitó dar detalles por “estrategia procesal”. Dijo que se trata de personas incorporadas a la causa y aseguró que al menos uno de esos testimonios fue aportado por la Fiscalía. Después de que le plantearon que el último registro con vida de Godoy data del 7 de octubre, el abogado se limitó a decir que el 9 la maestra fue vista con vida.