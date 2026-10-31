En el marco del proceso de modernización y reordenamiento del transporte público impulsado por el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, este viernes 30 de octubre se realizó la apertura de sobres de la convocatoria para la cobertura integral de la Línea 104 y sus cuatro ramales.

El procedimiento, llevado adelante por la Secretaría de Transporte y dirigido a las empresas prestadoras habilitadas de la provincia, contó con la presentación de una única oferta, correspondiente a una empresa local.

La propuesta contempla la incorporación de 20 unidades Mercedes-Benz, con las siguientes características:

*15 colectivos modelo 2024, de piso bajo, equipados con aire acondicionado, caja automática y rampa de acceso para personas con discapacidad.

*5 colectivos cero kilómetros, equipados con aire acondicionado y caja automática.

Asimismo, la empresa oferente asumió el compromiso de incorporar a la totalidad de los 54 trabajadores actualmente afectados a la prestación del servicio, incluyendo choferes y personal administrativo y técnico, garantizando así la continuidad de las fuentes laborales en caso de concretarse la adjudicación.

La documentación presentada será remitida a las áreas correspondientes para su evaluación legal y técnica, donde se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria y de los criterios objetivos de selección previstos.

Esta iniciativa forma parte de la política de modernización, accesibilidad y mejora de la calidad del transporte público que lleva adelante el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, con el objetivo de brindar a los usuarios unidades más modernas, confortables y seguras, mejorar la previsibilidad del servicio y preservar las fuentes de trabajo.

Durante el desarrollo del proceso administrativo, la Línea 104 continuará prestando servicio con normalidad, garantizando la movilidad de sus usuarios.