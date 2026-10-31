Las severas irregularidades en el acceso a la información ambiental sobre los proyectos extractivos volvieron a encender la polémica institucional en el territorio provincial. A través de recientes presentaciones formales ante organismos de fiscalización, legisladores y referentes comunitarios advirtieron sobre la opacidad del sector, un escenario donde sobre la Minería en Catamarca: denuncian falta de transparencia en la aprobación de los informes de impacto ambiental.

Las acusaciones formuladas por representantes sociales apuntan directamente a la ausencia de monitoreos públicos y participativos en las cuencas hídricas del oeste. Dirigentes locales señalaron que las poblaciones aledañas a los salares desconocen los volúmenes reales de agua que consumen las empresas operadoras, explicando por qué respecto a la Minería en Catamarca: denuncian falta de transparencia en la administración del patrimonio hídrico.

A la falta de datos sobre el uso del agua se suma la opacidad en las declaraciones juradas de exportación de carbonato de litio y minerales concentrados. Diversos bloques opositores afirmaron que la provincia no cuenta con laboratorios propios para contrastar las rendiciones de las multinacionales, consolidando un marco en el cual sobre la Minería en Catamarca: denuncian falta de transparencia en la liquidación de las regalías provinciales.

Frente a este escenario de secretismo, organizaciones ambientales exigieron la inmediata publicación de los expedientes de fiscalización en portales abiertos. Reclamaron la realización de auditorías académicas independientes con participación de las universidades públicas de la región.

Cuestionamientos a la fiscalización estatal y al Gobierno en Catamarca

Las principales observaciones de las comunidades de la Puna y los valles se dirigen contra la pasividad del Ministerio de Minería y la Secretaría de Medio Ambiente. Cuestionan que la gestión del gobernador Raúl Jalil funcione como un mero sello de goma que convalida los balances elaborados por las propias corporaciones en Catamarca.

De igual manera, representantes parlamentarios reprocharon que el Poder Ejecutivo no garantice el cumplimiento de las normativas de acceso a la información pública vigentes. Criticaron que el Estado provincial avance con la concesión de nuevas áreas de exploración mientras mantiene en reserva los estudios epidemiológicos y ambientales en Catamarca.

El descontento por el manejo discrecional de la actividad extractiva continuará sumando reclamos en la agenda legislativa. Ante la falta de controles efectivos, la ciudadanía exige máxima transparencia en la gestión del patrimonio natural de Catamarca.

Fuente: El Aconquija