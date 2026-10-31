El presidente Javier Milei encabezó una disertación en la Universidad Torcuato Di Tella, donde volvió a cuestionar a dirigentes opositores y periodistas frente a cientos de estudiantes.

Durante su exposición, el mandatario criticó a los políticos que, según afirmó, priorizan ganar elecciones por encima de sus principios éticos. También apuntó contra los medios de comunicación, a quienes acusó de actuar con animosidad y de distorsionar los resultados económicos de su gestión.

En ese sentido, Milei relacionó las críticas del periodismo con la eliminación de la pauta publicitaria oficial y las diferencias ideológicas.

Por otro lado, el Presidente anunció que publicará un nuevo libro durante noviembre. La obra tendrá como eje la relación entre la moral y la política y estará dividida en tres tomos.

El tercer volumen incluirá una bitácora de los primeros 30 meses de su Gobierno, con aproximadamente 400 páginas en las que detallará decisiones oficiales, situaciones económicas y las tensiones que atravesó su administración.