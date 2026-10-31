Un nuevo siniestro de extrema gravedad generó momentos de tensión y preocupación en el interior de Catamarca durante la mañana de este sábado. Por razones que permanecen sujetas a peritajes técnicos, una camioneta volcó en la Ruta 40 a la altura del tramo montañoso de la Quebrada de Belén, quedando el rodado invertido sobre una de las laderas rocosas a un costado del camino.

El hecho se registró durante las primeras horas de la jornada sobre la calzada nacional, cuando el vehículo de color blanco perdió el control e imprevistamente se despistó de la ruta. Las imágenes del siniestro confirmaron la violencia del despiste en una zona de curvas sinuosas, en un contexto donde una camioneta volcó en la Ruta 40 y movilizó a las fuerzas de seguridad locales.

Tras el vuelco, efectivos policiales y servicios de emergencia montaron un operativo de asistencia e inspección para determinar si existieron fallas mecánicas, imprudencias al volante o factores climáticos. El incidente provocó demoras temporales en el tránsito, mientras los peritos trabajaban en el lugar donde una camioneta volcó en la Ruta 40.

Esta arteria nacional viene registrando un preocupante historial de accidentes con desenlaces fatales y volcamientos de vehículos pesados en localidades cercanas como La Ciénaga. Ante la repetición de estos episodios, los usuarios de la ruta advierten que el tramo requiere medidas de prevención constantes para evitar nuevas tragedias.

Reclamos por la inseguridad vial en los corredores de Catamarca

Las principales observaciones de los automovilistas y vecinos de Belén se concentran en las deficiencias operativas de los organismos de control. Cuestionan que la administración del gobernador Raúl Jalil no gestione ante Vialidad Nacional un plan integral de mantenimiento y mejora del tendido vial en Catamarca.

De igual manera, representantes del transporte interurbano criticaron la escasez de controles policiales preventivos y la falta de señalización luminosa en pasos de montaña de alta peligrosidad. Reprocharon que las autoridades provinciales reaccionen únicamente tras la ocurrencia de accidentes graves en la red carretera de Catamarca.

Las actuaciones judiciales continuarán a la espera de los informes periciales definitivos sobre el rodado. Ante la siniestralidad recurrente en los pasos cordilleranos, los usuarios exigen obras urgentes de infraestructura y contención en Catamarca.

Fuente: El Aconquija