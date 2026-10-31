El subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, César Oscar Lencina, presentó su renuncia indeclinable a partir del 29 de octubre, poco más de un mes después de haber asumido el cargo.

La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle, con copia al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

En el documento, explicó que su salida se debía a “las dificultades persistentes” que le impedían desarrollar sus funciones de manera adecuada. Entre los motivos, señaló la “falta de una comunicación eficiente y soporte institucional”.

Además, cuestionó el trato hacia los trabajadores del área y denunció “situaciones de destrato y desconsideración” por parte de Baravalle hacia el personal.

Sostuvo que esas conductas “no condicen en absoluto” con su forma de conducir organizaciones y afirmó que decidió “dar un paso al costado” para permitir una nueva dinámica de trabajo. Había asumido el 22 de septiembre, en reemplazo de José Luis Acevedo, por lo que permaneció poco más de un mes en el cargo.