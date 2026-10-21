En la decimoséptima sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de Catamarca aprobó dos proyectos de ley: uno establece la emergencia en salud mental y prevención del suicidio para policías y penitenciarios, y el otro incorpora el 27 de octubre como Día de la Batalla de El Tala al calendario provincial.

La Cámara de Diputados de Catamarca otorgó media sanción a dos iniciativas que abordan la salud mental del personal de las fuerzas de seguridad y la recuperación de la memoria histórica provincial.

Uno de los proyectos, presentado por el diputado Javier Galán (MID), declara por dos años la emergencia en salud mental y prevención del suicidio para integrantes de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario. La propuesta busca fortalecer la atención psicológica, garantizar la confidencialidad y facilitar el acceso gratuito a profesionales, sin que solicitar ayuda implique por sí mismo sanciones o perjuicios laborales.

La iniciativa también prevé elaborar un diagnóstico de la situación y un plan de acción en un plazo de 180 días, ampliar la cobertura a los departamentos del interior y establecer informes semestrales ante la Legislatura sobre las medidas implementadas y los recursos destinados. El proyecto recibió 37 votos afirmativos.

Por otra parte, se aprobó la iniciativa de la diputada Natalia Ponferrada (FT) para incorporar al calendario provincial el Día de la Batalla de El Tala, en conmemoración del enfrentamiento ocurrido el 27 de octubre de 1826 entre las fuerzas federales de Facundo Quiroga y las tropas unitarias de Gregorio Aráoz de Lamadrid.

La propuesta apunta a promover el conocimiento de este episodio de las guerras civiles argentinas, especialmente en las escuelas, y fortalecer la identidad histórica y cultural de la región. La fecha coincide con el bicentenario del enfrentamiento y se vincula con actividades conmemorativas previstas en la localidad de El Tala, en Los Altos.

Ambos proyectos obtuvieron media sanción durante la sesión conducida por la presidenta de la Cámara, Paola Fedeli, y deberán continuar su tratamiento legislativo.