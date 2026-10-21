Con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger y lo giró nuevamente al Senado.

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que introduce cambios en el régimen de expropiaciones, la ocupación temporaria de bienes y los procedimientos de desalojo.

Uno de los puntos centrales del debate fue el restablecimiento de la Ley de Tierras, sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La normativa fija un límite general del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales y establece restricciones adicionales para determinadas situaciones.

La decisión representa un cambio respecto del proyecto original del Gobierno nacional, que buscaba derogar esa legislación mediante el DNU 70/2023. Con las modificaciones incorporadas en Diputados, se dejó sin efecto esa derogación y se mantuvo vigente la norma de 2011.

En materia de propiedad privada, la iniciativa establece una interpretación restrictiva de la utilidad pública en las expropiaciones, contempla indemnizaciones por lucro cesante en determinados casos y fija un máximo de 90 días para la ocupación temporaria anormal. También amplía las posibilidades de solicitar desalojos y contempla medidas de asistencia habitacional para personas en situación de vulnerabilidad.

El restablecimiento de la Ley de Tierras obtuvo un respaldo transversal: 239 diputados votaron a favor, cuatro en contra y seis se abstuvieron. Durante el debate, legisladores opositores cuestionaron el intento inicial del Ejecutivo de eliminar las restricciones a la propiedad extranjera y señalaron la contradicción entre la propuesta original y el texto finalmente aprobado.

Con esta votación, el oficialismo logró avanzar con el proyecto, aunque debió aceptar modificaciones respecto de su planteo inicial. La iniciativa ahora deberá regresar al Senado para su sanción definitiva.

Votación

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