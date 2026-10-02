Los feriantes que actualmente se encuentran instalados en la Plaza 25 de Mayo acordaron con representantes del municipio extender su permanencia en el lugar hasta el Día de la Madre. Durante ese período, según explicó Sergio García, uno de los vendedores, se analizará la situación particular de cada puesto.

García señaló que el acuerdo fue alcanzado luego de una reunión mantenida con representantes municipales y que algunos feriantes participaron de la firma de un acta. El objetivo, explicó, sería evaluar caso por caso las características de los productos que comercializa cada vendedor.

“Quién tiene cosas religiosas, quién tiene reventa, quién tiene producción propia y quién directamente hace un intercambio de mercadería”, detalló García al referirse a las distintas modalidades que conviven actualmente entre los puestos.

“Todas las familias están acá por una necesidad”

El feriante sostuvo que la actividad representa un ingreso complementario para distintas familias y remarcó que los puestos funcionan solamente dos días por semana.

“Todas las familias acá están por una necesidad. Quién más, quién menos. Alguno no tiene trabajo, alguno es un apoyo para un ingreso más”, manifestó.

En su caso particular, García explicó que cuenta con un empleo cuyo salario no le resulta suficiente para sostener a sus dos hijos y que la feria representa una alternativa para generar ingresos.

Además, destacó el vínculo que los feriantes mantienen con los turistas que visitan la plaza. Según explicó, algunos de los productos que comercializa están orientados específicamente al turismo y buscan reforzar la identidad de Catamarca, como remeras y otros artículos vinculados con símbolos de la provincia.

“Yo apunto más que nada al turismo”, sostuvo, y consideró que trasladar su actividad a otros puntos de la ciudad afectaría sus posibilidades de venta debido al perfil de los productos que ofrece.

Piden analizar cada puesto de manera particular

García consideró que el análisis individual de los puestos será un punto central para definir la continuidad de la feria en la plaza.

En ese sentido, señaló que los feriantes consideran que existe la posibilidad de reorganizar la ubicación de los puestos para liberar sectores de mayor circulación.

“Hay una propuesta de parte de los feriantes donde explicamos que podemos ir sobre los costados, quizás. Si nos permitieran, por supuesto. Y de esa manera descongestionaríamos un poco la parte central”, explicó.

También cuestionó algunos argumentos vinculados con la supuesta imposibilidad de utilizar la plaza para actividades familiares durante los fines de semana y sostuvo que, desde su perspectiva, la presencia de los feriantes también brinda un servicio a quienes visitan el lugar.

Según ejemplificó, los vendedores suelen orientar a los turistas que consultan por lugares para visitar o por productos que necesitan adquirir durante su estadía.

Rechazó las acusaciones sobre el uso de la plaza como baño público

Uno de los puntos que García cuestionó durante la entrevista fue la afirmación de que la Plaza 25 de Mayo sería utilizada como baño público por los feriantes.

El vendedor rechazó esa versión y sostuvo que existen baños disponibles en inmediaciones de la plaza y que algunos feriantes también cuentan con acuerdos con comercios cercanos para utilizarlos.

“Eso es hablar directamente desde la ignorancia”, expresó García.

En ese marco, defendió el comportamiento de quienes participan de la feria y sostuvo que se trata de una actividad desarrollada por personas que, según afirmó, buscan mantener una convivencia cordial tanto con los vecinos como con los turistas.

Por el momento, los feriantes continuarán trabajando en la Plaza 25 de Mayo hasta el Día de la Madre, mientras el municipio avanza, según lo informado por García, en el análisis particular de cada puesto y de las distintas modalidades de comercialización.