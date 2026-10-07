La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección General de Deportes y el área de Juventud dependientes de la Secretaría de Gobierno y Coordinación, presentó en las instalaciones del Nodo Tecnológico el cronograma oficial de actividades deportivas que se desplegarán durante todo octubre en distintos escenarios de la Capital y el interior provincial.

La propuesta reúne un abanico de certámenes de alto rendimiento, encuentros formativos infantiles y pruebas combinadas al aire libre orientadas a incentivar la actividad física y el encuentro comunitario.

El calendario de pruebas sobre ruedas y montaña contempla el desarrollo de la 5.ª fecha del Ciclismo Infanto-Juvenil en el Velódromo Municipal, la competencia infantil de XCO en el Club Mountain Bike y la tradicional Vuelta al Valle Open, que recorrerá diversos circuitos urbanos del 16 al 18 de octubre.

Asimismo, del 9 al 11 de octubre tendrá lugar el desafío de aventura Eco Catamarca – Épica, con un trazado de resistencia que unirá siete departamentos de la provincia, mientras que a lo largo de todo el mes los atletas podrán sumarse al Fortaleza Virtual Trail en el circuito del dique El Jumeal.

En el ámbito de los deportes colectivos y formativos, el Polideportivo Sur albergará desde el 9 de octubre el Torneo de Fútbol Infantil “Mi Capital”, que se extenderá hasta mediados de diciembre, al que se sumará el certamen homenaje a Monona Castro en las zonas norte y sur de la ciudad.

Por su parte, la disciplina del básquetbol convocará a las promesas formativas del 10 al 12 de octubre en el Club Atlético Montmartre con la disputa de la Copa Cuervo U15 “Semillero del Centenario”, complementándose con la Copa Catamarca Capital en el Complejo Mi Cancha el 19 de octubre.

La programación se enriquecerá además con la 2.ª fecha del Torneo de Ajedrez Catamarca Capital en el Velódromo y tendrá su punto culminante a escala federal con la celebración del Torneo Nacional de Trampolín Federativo 2026, cita que congregará a los mejores gimnastas del país en el Predio Ferial del 19 al 27 de octubre.

Con esta variada cartelera, la comuna capitalina posicionará a la ciudad como un polo deportivo regional, promoviendo el desarrollo de talentos locales y abriendo espacios de recreación para toda la familia.