En el marco de la primera visita del presidente Javier Milei a Catamarca, Juan Godoy, referente de la CTA de los Trabajadores, manifestó su rechazo a la presencia del mandatario nacional y convocó a los trabajadores y a distintos sectores de la sociedad a expresar su descontento con las políticas económicas del Gobierno.

En declaraciones a Catamarca es Noticia, Godoy calificó a Milei como una persona no grata para el sector sindical y cuestionó las medidas de ajuste implementadas a nivel nacional. Según sostuvo, estas políticas profundizan la situación económica y social que atraviesan los trabajadores y la población en general.

“Rechazamos, si pudiéramos, la visita. Para nosotros es una persona no grata, alguien que nos plantea un ajuste a los trabajadores”, expresó.

En ese sentido, consideró que la recepción institucional del Presidente debería estar acompañada por reclamos vinculados con la situación económica de la provincia y la necesidad de asistencia financiera. Además, cuestionó que el encuentro se desarrolle sin una expresión pública de las demandas sociales.

“Creemos que la provincia necesita asistencia económica y no asistencia política a determinados sectores políticos”, afirmó.

Cuestionamientos al Gobierno nacional y provincial

Consultado sobre si la visita presidencial forma parte de una estrategia política con vistas a las elecciones de 2027, Godoy sostuvo que las acciones de Milei tienen un componente político y cuestionó su postura frente a la justicia social.

El dirigente sindical también se refirió a la posición de referentes del peronismo catamarqueño que, si bien cuestionan las políticas nacionales, no acompañan la convocatoria a manifestarse contra el Presidente.

Al respecto, consideró que el gobernador de la provincia debería acompañar los reclamos de los trabajadores y de la sociedad. “Si es peronista, tendría que estar junto al pueblo, junto a los trabajadores”, manifestó.

Godoy también puso en duda que la visita responda exclusivamente a motivos institucionales y planteó que los intereses vinculados con la minería tienen un papel central en el acercamiento entre los gobiernos nacional y provincial.

“Esta es una visita de negocios. Todos sabemos que está en juego la minería”, afirmó, al tiempo que cuestionó el modelo económico que, según su interpretación, beneficia a los sectores de mayores ingresos en detrimento de los trabajadores.

Anticipó la presencia de trabajadores y jubilados en los reclamos

De cara a la jornada, Godoy manifestó su expectativa de que haya una importante participación social en las expresiones de rechazo al Presidente. Señaló que esperan la presencia de trabajadores de distintos sectores, incluidos integrantes del ámbito de la salud, para plantear demandas vinculadas con los derechos laborales y sociales.

Asimismo, confirmó que participarán junto a los jubilados autoconvocados, como ocurre habitualmente los miércoles, con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesa ese sector.

“Vamos a participar con los jubilados autoconvocados, como hacemos todos los miércoles”, indicó.

Por último, consultado sobre la posibilidad de que se produzcan incidentes o hechos de represión durante las manifestaciones, Godoy expresó su expectativa de que las protestas se desarrollen pacíficamente.

“Esperemos que no. La verdad que sería la última expresión política de la provincia que tengamos represión. Hasta ahora lo hemos hecho en paz y en silencio”, concluyó.