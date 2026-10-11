La Feria del Libro de Catamarca llega a su fin este domingo, después de cinco jornadas de encuentro en torno a los libros, la lectura y las distintas expresiones de la palabra. Con miles de visitantes y una programación con casi 200 actividades, esta edición reunió a escritores, artistas, editoriales, librerías y público de todas las edades en el Predio Ferial Catamarca.
La última jornada se desarrollará de 15 a 22 horas y tendrá como cierre musical el recital de Fabiana Cantilo, a las 21, en el Escenario Mayor. Una de las voces emblemáticas del rock nacional regresa tras 15 años a Catamarca con un concierto en formato trío, para recorrer canciones de su trayectoria y despedir la feria junto al público.
Antes, a las 19 hs, Eugenia Zicavo, socióloga, docente y periodista, presentará Primeras páginas, una antología que reúne cien comienzos inolvidables de la literatura universal y propone recorrer frases, voces y escenas iniciales de obras de distintas épocas, regiones y estilos.
Y a las 20 hs, Santiago Siri, uno de los principales referentes argentinos en innovación, cultura digital e inteligencia artificial, presentará su último libro Tecnosapiens.
Solo en horario vespertino, de 15 a 22 hs se podrán recorrer los 67 stands que integran la feria, entre editoriales, librerías e institucionales y aprovechar las novedades editoriales que trajeron los libreros; y aprovechar las distintas propuestas de la feria que incluyen charlas, presentaciones de libros, talleres, música y espectáculos para las infancias.
Programación del domingo
- 15:00 hs. Espacio Talleres. Taller infantil: Escultura personajes | Taller de Escritura koreana. Vadercon!
- 15:00 hs. Rincón Infantil. ¿Para qué sirve un monstruo? Lucia Zaghis. Juegos Pumpeli.
- 15:30 hs. Auditorio 2. Presentación de libro “Alrededor del Poema”, de Antonio Rodriguez Bolillo.
- 16:00 hs. Auditorio 1. Remembranza tango.
- 16:00 hs. Auditorio 3. Charla Huellas de la Historia de la Arquitectura. Mónica Alejandra Olivera.
- 16:00 hs. Escenario Pérgola. Soft Combat: Desafío Final.
- 16:00 hs. Espacio Audiovisual. Documental “Pistun: Trazos de Rebeldía”, de Sebastián Espinosa. Charla debate. Vadercon!
- 16:40 hs. Espacio Audiovisual. Cortometraje “Cronovisor”, de Bruno Carabajal. Charla Debate. Vadercon!
- 16:30 hs. Auditorio 1. Neitors.
- 16:30 hs. Espacio Talleres. Taller de Danza: K-Pop. Vadercon!
- 17:00 hs. Auditorio 1. Presentación de los libros “Los ojos de la ternura de Camila Azul Ortega Arévalo” y “El cielo que nos abarcó” de Paula Bustamante. Colección Chinitas El Guadal Editora. Presentan Dr. Pablo Sosa, Víctor Aybar,
Estefanía Herrera y Cecilia Mensa.
- 17:00 hs. Auditorio 2. “Los jóvenes leen al joven Borges” SADE JOVEN. UNCA.
- 17:00 hs. Auditorio 3. Dia Mundial de los amigos de los museos. Presentación revista de la Asociación Amigos Casa Caravati.
- 17:00 hs. Espacio Infantil. Biblioteca popular Manuel Ponferrada. “Mundo mágico”
- 17:30 hs. Auditorio 1. Caudillas. Show Poético Musical. Con Pía Cabral, Natalia Torres Sosa y Laura Álamo.
- 17:30 hs. Escenario Pérgola. Fotografía colectiva Convención.
- 18:00 hs. Auditorio 1. María Paula Godoy y Juan Martin Angera. Música.
- 18:00 hs. Espacio Talleres. Dibujo Cartoon “Crea tu propio personaje”. Sebastian Gershani
- 18:00 hs. Escenario Pérgola. Nacho Andrada
- 18:30 hs. Auditorio 2. Presentación del libro Antigal. Memorias dispersas de los Tinogasteños.Luis Alberto Taborda.
- 18:30 hs. Escenario Pérgola. Flor de lima.
- 18:30 hs. Espacio Infantil. “Librin, el libro mágico de los niños”. Mago Martín.
- 19:00 hs. Auditorio 1. Eugenia Zicavo presentación libro “Primeras Páginas”.
- 19:00 Escenario Pérgola. Milba Cerrizuela.
- 19:00 hs. Rincón Infantil. Taller de Pop Up “Del Papel a la sorpresa”. Pablo Gurovich
- 19:00 hs. Espacio Audiovisual. Documental “Plesiosaurios vivos” (2025), de Magrio Gonzalez e Iris Serrano.
- Charla con realizadores y equipo de Dirección de Antropología de la Provincia. Muestra de fósiles
- 19:30 hs. Escenario Pérgola. Guadalupe Carrizo.
- 20:00 hs. Auditorio 1. Santiago Siri presenta su libro “Tecnosapiens. Cápsulas para entender el nuevo mundo”.
- 20.00 hs. Escenario Pérgola. Alico Espilocin.
- 21:00 hs. Escenario Mayor. Fabiana Cantilo presenta Show Trío.