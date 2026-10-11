La Feria del Libro de Catamarca llega a su fin este domingo, después de cinco jornadas de encuentro en torno a los libros, la lectura y las distintas expresiones de la palabra. Con miles de visitantes y una programación con casi 200 actividades, esta edición reunió a escritores, artistas, editoriales, librerías y público de todas las edades en el Predio Ferial Catamarca.

La última jornada se desarrollará de 15 a 22 horas y tendrá como cierre musical el recital de Fabiana Cantilo, a las 21, en el Escenario Mayor. Una de las voces emblemáticas del rock nacional regresa tras 15 años a Catamarca con un concierto en formato trío, para recorrer canciones de su trayectoria y despedir la feria junto al público.

Antes, a las 19 hs, Eugenia Zicavo, socióloga, docente y periodista, presentará Primeras páginas, una antología que reúne cien comienzos inolvidables de la literatura universal y propone recorrer frases, voces y escenas iniciales de obras de distintas épocas, regiones y estilos.

Y a las 20 hs, Santiago Siri, uno de los principales referentes argentinos en innovación, cultura digital e inteligencia artificial, presentará su último libro Tecnosapiens.

Solo en horario vespertino, de 15 a 22 hs se podrán recorrer los 67 stands que integran la feria, entre editoriales, librerías e institucionales y aprovechar las novedades editoriales que trajeron los libreros; y aprovechar las distintas propuestas de la feria que incluyen charlas, presentaciones de libros, talleres, música y espectáculos para las infancias.

Programación del domingo

15:00 hs. Espacio Talleres. Taller infantil: Escultura personajes | Taller de Escritura koreana. Vadercon!

15:00 hs. Rincón Infantil. ¿Para qué sirve un monstruo? Lucia Zaghis. Juegos Pumpeli.

15:30 hs. Auditorio 2. Presentación de libro “Alrededor del Poema”, de Antonio Rodriguez Bolillo.

16:00 hs. Auditorio 1. Remembranza tango.

16:00 hs. Auditorio 3. Charla Huellas de la Historia de la Arquitectura. Mónica Alejandra Olivera.

16:00 hs. Escenario Pérgola. Soft Combat: Desafío Final.

16:00 hs. Espacio Audiovisual . Documental “Pistun: Trazos de Rebeldía”, de Sebastián Espinosa. Charla debate. Vadercon!

. Documental “Pistun: Trazos de Rebeldía”, de Sebastián Espinosa. Charla debate. Vadercon! 16:40 hs. Espacio Audiovisual . Cortometraje “Cronovisor”, de Bruno Carabajal. Charla Debate. Vadercon!

. Cortometraje “Cronovisor”, de Bruno Carabajal. Charla Debate. Vadercon! 16:30 hs. Auditorio 1. Neitors.

16:30 hs. Espacio Talleres. Taller de Danza: K-Pop. Vadercon!

17:00 hs. Auditorio 1. Presentación de los libros “Los ojos de la ternura de Camila Azul Ortega Arévalo” y “El cielo que nos abarcó” de Paula Bustamante. Colección Chinitas El Guadal Editora. Presentan Dr. Pablo Sosa, Víctor Aybar,

Estefanía Herrera y Cecilia Mensa.

17:00 hs. Auditorio 2. “Los jóvenes leen al joven Borges” SADE JOVEN. UNCA.

“Los jóvenes leen al joven Borges” SADE JOVEN. UNCA. 17:00 hs. Auditorio 3. Dia Mundial de los amigos de los museos. Presentación revista de la Asociación Amigos Casa Caravati.

Dia Mundial de los amigos de los museos. Presentación revista de la Asociación Amigos Casa Caravati. 17:00 hs. Espacio Infantil. Biblioteca popular Manuel Ponferrada. “Mundo mágico”

17:30 hs. Auditorio 1. Caudillas. Show Poético Musical. Con Pía Cabral, Natalia Torres Sosa y Laura Álamo.

17:30 hs. Escenario Pérgola. Fotografía colectiva Convención.

18:00 hs. Auditorio 1. María Paula Godoy y Juan Martin Angera. Música.

18:00 hs. Espacio Talleres. Dibujo Cartoon “Crea tu propio personaje”. Sebastian Gershani

18:00 hs. Escenario Pérgola. Nacho Andrada

18:30 hs. Auditorio 2. Presentación del libro Antigal. Memorias dispersas de los Tinogasteños.Luis Alberto Taborda.

18:30 hs. Escenario Pérgola. Flor de lima.

18:30 hs. Espacio Infantil. “Librin, el libro mágico de los niños”. Mago Martín.

19:00 hs. Auditorio 1. Eugenia Zicavo presentación libro “Primeras Páginas”.

19:00 Escenario Pérgola. Milba Cerrizuela.

Milba Cerrizuela. 19:00 hs. Rincón Infantil. Taller de Pop Up “Del Papel a la sorpresa”. Pablo Gurovich

Taller de Pop Up “Del Papel a la sorpresa”. Pablo Gurovich 19:00 hs. Espacio Audiovisual . Documental “Plesiosaurios vivos” (2025), de Magrio Gonzalez e Iris Serrano.

. Documental “Plesiosaurios vivos” (2025), de Magrio Gonzalez e Iris Serrano. Charla con realizadores y equipo de Dirección de Antropología de la Provincia. Muestra de fósiles

19:30 hs. Escenario Pérgola. Guadalupe Carrizo.