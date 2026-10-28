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El presidente Javier Milei encabezó este miércoles la inauguración de las nuevas plantas de producción de carbonato de litio de la firma Rio Tinto, ubicadas en el salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca.

El acto, coincidente con el Día del Minero, marca un hito en la expansión del Proyecto Fénix dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El presidente destacó el impacto de la actividad minera: “La minería transforma la vida de las comunidades, especialmente en zonas remotas donde las alternativas productivas son escasas, por no decir nulas, cuando la actividad se articula con el sector privado los beneficios se multiplican y sostienen más allá de la vida útil del proyecto. Este es el verdadero federalismo y la inclusión”.

El discurso: https://youtu.be/nQXrWmU2Wcg