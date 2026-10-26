Con la presencia de la intendenta Susana Zenteno, el municipio llevó adelante una jornada de música, danza y actividades culturales para homenajear a las madres chacareras. El encuentro reunió a familias, artistas y emprendedores locales.

La Plaza El Aborigen fue escenario este domingo de una nueva celebración por el Día de la Madre, con un festival organizado en Valle Viejo que reunió a familias del departamento en una jornada marcada por la música, la danza y el encuentro comunitario.

La actividad contó con la presencia de la intendenta Susana Zenteno, quien acompañó los festejos y compartió la jornada con los vecinos. También estuvieron presentes el subsecretario de Cultura, Martín Mattus, y otros funcionarios municipales.

El festival ofreció una variada propuesta artística que incluyó las presentaciones de Los Legendarios Iracundos, Carlitos Vega, el grupo Para Bailar y la Academia de Danzas Árabes Amira Al Nur, que aportaron música, ritmo y color a la celebración.

Además de los espectáculos, la jornada contó con un Paseo de Artesanos, una Feria de Emprendedores y la participación de la Red Manos del Valle, espacios que permitieron visibilizar el trabajo de productores y emprendedores locales.

La celebración formó parte de las actividades culturales impulsadas por la gestión de Susana Zenteno, con el objetivo de generar espacios de encuentro para las familias y promover la participación de artistas y emprendedores del departamento.

Con una propuesta que combinó entretenimiento, cultura y producción local, Valle Viejo cerró una jornada dedicada a reconocer y homenajear a las madres, con la Plaza El Aborigen como punto de encuentro de la comunidad chacarera.