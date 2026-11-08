Boca Juniors se consagró campeón de la Tabla Anual 2026 este sábado 7 de noviembre, luego de vencer por 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura.

El encuentro se definió en los últimos minutos del segundo tiempo, cuando el delantero ecuatoriano Enner Valencia marcó el único gol del partido y desató el festejo de los hinchas.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegó a la última jornada con 60 puntos y necesitaba una victoria para asegurarse el primer puesto sin depender de otros resultados. Con este triunfo, alcanzó las 63 unidades y terminó por encima de Rosario Central, que finalizó con 62 puntos tras vencer 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto.

El título de la Tabla Anual se otorga al equipo que suma la mayor cantidad de puntos entre las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura.

Con esta consagración, Boca aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y sumó un nuevo título oficial a su historia.