Los principales dirigentes sindicales esperan la visita del papa León XIV a la Argentina para acercarle sus preocupaciones por la situación laboral, económica y social del país. Además, la CGT ya analiza posibles medidas de fuerza para después de la estadía del pontífice.

Un centenar de representantes de la CGT y de las dos CTA participará el lunes del encuentro del Mundo del Trabajo, que se realizará en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. Allí esperan escuchar un mensaje a favor del diálogo social y la justicia social, aunque no prevén críticas directas al Gobierno de Javier Milei.

Por su parte, las dos CTA difundieron una carta abierta dirigida al Papa en la que expresaron su preocupación por el deterioro de las condiciones de vida, el endeudamiento de las familias, la pérdida del poder adquisitivo y el desfinanciamiento de las políticas destinadas a las personas con discapacidad. También señalaron que casi la mitad de los trabajadores se desempeña en condiciones de informalidad.

Mientras tanto, dentro de la CGT evalúan realizar una marcha vinculada a la situación del sistema de salud y las obras sociales, además de un paro de dos horas. Por ahora, descartaron convocar a una huelga general de 24 horas.

Los sindicatos consideran que la visita de León XIV puede generar un escenario favorable para visibilizar sus reclamos. Por eso, planean avanzar con las medidas una vez que el pontífice finalice su agenda en el país.